За прошедшие сутки потушили один лесной пожар

ЯКУТСК, 16 августа. /ТАСС/. Площадь действующих на территории Якутии лесных пожаров превысила 500 га, сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии. Сутками ранее площадь действующих возгораний составляла 28,5 га.

"На начало суток действуют четыре лесных пожара на площади 579 га на территории Вилюйского, Кобяйского, Ленского районов. На тушение пожаров привлечен 161 человек. Оперативность тушения - 63%. За прошедшие сутки в результате авиационного мониторинга обнаружены два лесных пожара на площади 2 га на территории Ленского района и на площади 4 га на территории Вилюйского района", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки ликвидирован один лесной пожар на площади, пройденной огнем, 0,5 га в Нюрбинском районе.

С начала пожароопасного сезона в Якутии ликвидированы 312 лесных пожаров на площади 159 891,7 га. С начала сезона установлены 73 виновника природных пожаров, составлен 151 протокол за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). С 1 мая в республике официально объявлен пожароопасный сезон. В данный момент в Якутии установлен особый противопожарный режим.