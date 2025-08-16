Учреждениям культуры, телерадиокомпаниям и организациям предложили отменить развлекательные мероприятия, сообщил губернатор региона Павел Малков

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Однодневный траур объявлен 18 августа в Рязанской области из-за трагедии на предприятии в Шиловском районе, в результате которой погибло 11 человек, еще 130 пострадали. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

"В связи с трагическими событиями в Шиловском районе 18 августа в Рязанской области объявлен днем траура", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, в этот день на всей территории области будут приспущены флаги. Учреждениям культуры, телерадиокомпаниям и организациям предложено отменить развлекательные мероприятия. "Скорблю вместе со всеми, кого коснулась эта ужасная трагедия. Приношу искренние соболезнования близким и родным погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим", - сообщил глава региона, уточнив, что власти окажут помощь семьям погибших и пострадавшим.