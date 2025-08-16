Четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. 29 пострадавших в происшествии в Рязанской области находятся на стационарном лечении, четверо из них в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни. Состояние еще семи пострадавших оценивается как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"16 пострадавших в происшествии в Рязанской области проходят лечение в федеральных медицинских центрах Минздрава России и больницах Москвы, 13 продолжают лечение в стационарах Рязани. Состояние 4 пациентов крайне тяжелое, врачи борются за их жизни, еще 7 - в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие - в состоянии средней степени тяжести", - сообщил Кузнецов.

Помощник министра добавил, что к ликвидации последствий были привлечены 38 медицинских бригад из Рязанской и Московской областей, Москвы, а также специалисты федеральных учреждений. Оказание помощи пострадавшим держит на личном контроле министр здравоохранения России Михаил Мурашко.