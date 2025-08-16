Общественный деятель Михаил Влах отметил, что "полиция ведет себя крайне нагло"

КИШИНЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Полиция Молдавии задержала примерно 150 участников акции протеста, которую организовали у железнодорожного вокзала в Кишиневе активисты оппозиционного блока "Победа". Об этом сообщил корреспонденту ТАСС общественный деятель Михаил Влах.

Он объявил голодовку под лозунгом освобождения главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул после того, как стражи порядка снесли палаточный городок протестующих. "Наш протест мирный, однако полиция задержала около 150 его участников, в основном это люди пожилого возраста, которым выписали штрафы якобы за хулиганство. Пытались задержать даже первого заместителя главы Гагаузии Илью Узуна, но нам его удалось отбить. Наши коллеги передают, что все комиссариаты забиты нашими людьми. Полиция ведет себя крайне нагло - президент [Молдавии] Майя Санду, когда была в оппозиции, также устраивала протесты и палаточные городки, но правительство Демократической партии, которую возглавлял олигарх Владимир Плахотнюк, не препятствовало ей", - сказал Влах.

"Это было мерзкое вмешательство со стороны силовых структур. Ведь это был мирный протест, мы выразили возмущение действиями фашистского режима, который разрушает экономику страны, социальную сферу, бизнес, который просто уничтожает нашу страну", - подчеркнул в свою очередь лидер входящей в блок партии "Шанс" Алексей Лунгу.

После массовой акции протеста ее участники собрались в сквере столичного железнодорожного вокзала и потребовали освобождения Гуцул. Сотрудники полиции, применив силу, конфисковали палатки и назвали действия оппозиции несанкционированными.