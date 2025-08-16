Как сообщили в региональном МЧС, на Ключевском вулкане произошел один пепловый выброс

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 августа. /ТАСС/. Афтершоковый процесс после мощного землетрясения магнитудой 8,8 продолжается на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали 38 сейсмособытий. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России по Камчатскому краю.

"За сутки произошли 38 афтершоков магнитудой [от] 3,7 до 5,2", - сообщили в экстренных службах региона.

На Ключевском вулкане произошел один пепловый выброс, добавили в региональном МЧС. В регионе сохраняется возможность выброса пепла вулканом на высоту 12 км.

В настоящее время продолжается активность пяти вулканов: Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова. Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуется не приближаться к вулканам.