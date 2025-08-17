В Воронеже из-за падения обломков БПЛА повреждены жилой дом и 10 автомобилей

Собственники автомобилей получат компенсацию, сообщил глава города Сергей Петрин

ВОРОНЕЖ, 17 августа. /ТАСС/. Падение обломков БПЛА привело к повреждению остекления одной квартиры, технического этажа в одном из домов и 10 автомобилей. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Воронежа Сергей Петрин.

"По поручению губернатора Александра Гусева, как только работу завершили правоохранительные органы, управа района провела визуальный осмотр территории. По предварительным данным, повреждены: остекление одной квартиры, технического этажа и 10 автомобилей", - написал он.

По словам Петрина, тепловой контур квартиры и данного помещения специалисты закроют сегодня, а собственники автомобилей получат в дальнейшем компенсацию. По всем вопросам жители могут обратиться по телефону дежурного ЕДДС или в управу района.

Ранее губернатор региона Александр Гусев сообщал, что силы ПВО Минобороны обнаружили и отразили атаку примерно пяти БПЛА над тремя районами Воронежской области. По предварительным данным, в результате атаки ранен монтер пути железнодорожной станции, он госпитализирован в районную больницу. Гусев отмечал, что было временно задержано движение нескольких поездов после повреждения линии электропередачи на железнодорожной станции в регионе, вызванного падением обломков БПЛА. Кроме того, специалисты оперативно ликвидировали возгорание вещевого рынка и магазина в одном из районов Воронежской области.