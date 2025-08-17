Также злоумышленники похитили у женщины более 1 млн рублей

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Пенсионерка из Москвы лишилась четырех квартир и более 1 млн рублей из-за действий мошенников. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"Все началось со звонка лжеучасткового 78-летней женщине. Силовик сообщил свой "новый" номер телефона и предупредил, что ей могут звонить мошенники. Введенная в заблуждение потерпевшая поверила, а когда ей позвонили соучастники псевдосиловика и начали требовать деньги, тут же связалась с ним. Лжеучастковый успокоил женщину, сказал, что теперь все ее телефонные переговоры будут "прослушивать", нужно выполнять указания "преступников" и тогда их поймают", - рассказали в ведомстве.

По указанию телефонных мошенников женщина взяла из дома имеющиеся сбережения в сумме 800 тыс. рублей и положила их в почтовый ящик в доме, адрес которого ей указали аферисты. Аналогичным образом злоумышленники похитили у пенсионерки еще 300 тыс. рублей, которые она по их указанию сняла со счета. После этого женщине сообщили, что нескольких "преступников" уже поймали и они сотрудничают со следствием, но для изобличения остальных нужно продолжить "операцию".

По указанию звонивших женщина продала квартиры на улице Санникова и в Чукотском проезде, а также две квартиры на улице Беломорская. Деньги от сделок она передала посыльным мошенников. Когда "телефонные правоохранители" стали уговаривать женщину оформить ренту на ее квартиру в Московской области, она поняла, что ее обманули. Ущерб превышает 50 млн рублей. Установление всех обстоятельств находится на контроле в прокуратуре Северо-Восточного административного округа.

В столичной прокуратуре напомнили, что никакие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по телефону не проводятся, а сотрудники банков, государственных и правоохранительных органов никогда не просят граждан продавать имущество, передавать деньги курьерам либо переводить их на определенные счета.