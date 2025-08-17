Там должен был голосовать кандидат в президенты Андронико Родригес, передает газета

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 августа. /ТАСС/. Взрыв произошел рядом с избирательным участком, где должен был голосовать кандидат в президенты Боливии Андронико Родригес. Об этом сообщила газета El Deber.

Как пишет издание, предположительно, речь идет о динамитной шашке. По словам свидетелей, находившихся рядом с участком для голосования, взрыв не был сильным.

На место прибыли представители правоохранительных органов. Военные усилили меры безопасности на участке.

Родригес планировал проголосовать в 11:00 по местному времени (18:00 мск). О пострадавших в результате взрыва не сообщается.

17 августа в Боливии проходят президентские и парламентские выборы. Родригес, занимающий пост председателя Палаты сенаторов, является самым популярным кандидатом среди представителей левых сил, однако последние опросы не показывали его в числе претендентов на выход во второй тур.