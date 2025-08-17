В пунктах временного размещения остаются четыре человека, сообщили в ГУ МЧС по региону

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 августа. /ТАСС/. Афтершоковый процесс после землетрясения магнитудой 8,8 продолжается на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали 17 сейсмособытий. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошло 17 афтершоков. В пунктах временного размещения остаются 4 человека", - сообщили в ведомстве.

Сейчас в регионе активность зафиксирована на семи вулканах. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также ощутили в Северо-Курильске, после чего пришло цунами. Максимальный заплеск воды достиг около 200 м. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.