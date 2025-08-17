Ученые допускают повторения толчков силой около пяти баллов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 августа. /ТАСС/. Количество афтершоков после мощного землетрясения на Камчатке снизилось на 40% за неделю, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по региону.

"За семь дней зарегистрированы 213 афтершоков. Для сравнения, за прошедшую неделю их было 359", - отметили в ведомстве.

Как сказали ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН, афтершоковый процесс после подземного толчка развивается по типичному сценарию. Количество ощущаемых землетрясений снижается, однако, ученые не исключают повторения толчков силой около пяти баллов.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло землетрясение. Оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигла 8.8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также ощутили в Северо-Курильске, после чего пришло цунами. Максимальный заплеск воды достиг около 200 м.