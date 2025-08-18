Террорист из "Крокуса" купил билет на "Пикник" у перекупщицы Изольды Кукушкиной

Мужчина сказал, что является "ее клиентом", и ему нужен один билет на концерт

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Один из участников нападения на концертный зал "Крокус сити холл" в Красногорске купил билет в вип-партер на выступление "Пикника" у известной в среде футбольных болельщиков перекупщицы Изольды Кукушкиной. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"В день концерта примерно в 18 часов 55 минут к ней со спины подошел ранее ей незнакомый молодой человек, азиатской внешности, невысокого роста. Мужчина сказал, что является "ее клиентом", и ему нужен один билет на концерт. Она ему предложила в 19 часов 55 минут встретиться в кафе "Шоколадница", для продажи ему билета, после чего он ушел. В период времени с 19:20 до 19:30 она подошла к кассам, где встретила указанного молодого человека и сообщила, что у нее имеется билет в вип-партер на 2 ряд на концерт "Пикник" стоимостью 7 000 рублей, который он спрашивал", - сказала Кукушкина на допросе.

По ее словам указанный покупатель не стал ей переводить деньги через мобильное приложение, а снял наличные в банкомате. "После опубликования в Интернете кадров задержания обвиняемых в Брянском лесу Кукушкина поняла, что молодой человек, купивший у нее билет, был одним из задержанных", - говорится в показаниях перекупщицы, которая стала свидетелем по делу.

Ранее сообщалось, что один из участников нападения Шамсидин Фаридуни прибыл туда за несколько часов до начала концерта, чтобы провести разведку местности.

Изольда Кукушкина известна в среде футбольных и хоккейных болельщиков тем, что регулярно продает билеты на матчи. Этой деятельностью она занимается более 30 лет. Поклонники команд обращаются к ней в тех случаях, когда из-за ажиотажа билеты оказываются раскупленными, и попасть на игру оказывается проблематично. Кроме этого, Кукушкина продает билеты и на театральные спектакли, а также музыкальные концерты. Как следует из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, Кукушкина создала ИП и работает официально.