На борту находилось 40 пассажиров, никто не пострадал

ТЮМЕНЬ, 18 августа. /ТАСС/. Самолет Ан-24, на борту которого находились 40 пассажиров, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Тюмени, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"В Тюмени транспортной прокуратурой организована проверка по факту авиационного инцидента. По предварительным данным, утром 18 августа 2025 года воздушное судно Ан-24 при выполнении взлета в аэропорту Рощино выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находилось 6 членов экипажа, 40 пассажиров. Пострадавших нет", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, судно отбуксировано на стоянку.

Как сообщается в Telegram-канале центрального МСУТ СК России, среди пассажиров было 13 детей. "Предварительная причина происшествия - технические неполадки в тормозной системе воздушного судна", - пояснили в ведомстве.

Согласно распространенному ведомством видео, самолет, предварительно, принадлежит авиакомпании "Ютэйр".