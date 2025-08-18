В Хабаровском крае спустя двое суток нашли трех заблудившихся в лесу женщин

Их подняли на борт зависшего над деревьями вертолета и доставили в село

ХАБАРОВСК, 18 августа. /ТАСС/. Спасатели нашли трех пропавших в лесу женщин спустя двое суток в Хабаровском крае, их подняли на борт зависшего над деревьями вертолета с помощью лебедки и доставили в село. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В субботу приятельницы в возрасте 56, 63 и 68 лет из села Булава в Ульчском районе ушли в лес за грибами и пропали. В воскресенье их искали полицейские, волонтеры, краевые спасатели. Они обследовали 15 кв. км, но найти женщин не смогли. Рано утром в понедельник из Хабаровска в Ульчский район вылетел вертолет Ми-8 с тремя спасателями на борту и необходимым для подъема в воздушное судно снаряжением.

"Летчики и спасатели нашли заблудившихся женщин. Их поочередно эвакуировали на борт зависшего над деревьями [вертолета] Ми-8. Для этого использовали вертолетную лебедку: спасатель осуществлял спуск, с помощью обвязки пристегивал пострадавшую и вместе с ней поднимался в вертолет. Женщины в медицинской помощи не нуждались, но явно были уставшие от затянувшегося грибного похода. Они искренне радовались, что их спасли и благодарили спасателей", - сообщили в МЧС.

Женщин доставили в Булаву.