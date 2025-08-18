Следователи осмотрели место происшествия

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тел двух рабочих в люке канализационного коллектора, который они ремонтировали, в городе Таганроге, сообщили в следственном управлении СК России по Ростовской области.

Ранее в ведомстве сообщали, что тела рабочих обнаружили в люке канализационного коллектора, расположенного по улице Сызранова, где они проводили ремонтные работы.

"Cледственным отделом по городу Таганрог следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили сотрудников водоканала, а также провели обыски в подрядной организации, изъяв документы.