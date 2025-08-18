У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6

Очаг сейсмического события располагался на расстоянии 229 км от Петропавловска-Камчатского в Тихом океане на глубине почти 71 км

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 августа. /ТАСС/. Сейсмическое событие с магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов Камчатского края, сообщает региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН (ЕГС РАН).

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале ведомства, очаг землетрясения располагался на расстоянии 229 км от Петропавловска-Камчатского в Тихом океане на глубине почти 71 км.

За ним последовали еще два афтершока с магнитудой 4 и 4,3.

Ранее в МЧС по региону сообщили, что количество афтершоков за неделю снизилось на 40%.

Как пояснили ТАСС в камчатском филиале ЕГС РАН, афтершоковый процесс в регионе развивается по типичному сценарию.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также ощутили в Северо-Курильске, после чего пришло цунами. Максимальный заплеск воды достиг около 200 метров. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.