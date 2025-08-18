ТАСС: в ЛНР огонь от лесного пожара перекинулся на садовые участки

Очевидец сообщил, что на месте возгорания работают бригады МЧС

ЛУГАНСК, 18 августа. /ТАСС/. Лесной пожар, возникший в Станично-Луганском округе ЛНР, перекинулся на жилые дома в Ольховских дачах. Как сообщил ТАСС житель округа Сергей, люди начали эвакуироваться с места ЧП.

"Дома возле леса на Ольховских дачах начали гореть. Люди, живущие ближе к эпицентру пожара, начали сами эвакуироваться", - сказал он.

Он уточнил, что бригады МЧС работают на месте возгорания.

Ранее в правительстве ЛНР сообщали, что три пожара в лесных массивах ЛНР локализованы на площади более 11 га: в Новопсковском и Станично-Луганском муниципальных округах. Позже в региональном кабмине заявили, что ситуация с возгоранием в Станично-Луганском округе резко ухудшилась. Пожары происходят из-за засухи.