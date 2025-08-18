В медучреждения Москвы доставили 15 пострадавших после ЧП под Рязанью

Еще 15 человек получают медицинскую помощь в Рязанской областной клинической больнице

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. 15 пострадавших в результате ЧП, которое произошло 15 августа на предприятии в Шиловском районе Рязанской области, доставлены в лечебные учреждения Москвы. Еще 15 человек получают помощь в Рязанской областной клинической больнице, сообщили ТАСС в областном Минздраве.

"Из 30 госпитализированных на данный момент 15 пациентов находятся в лечебных учреждениях Москвы, 15 получают медицинскую помощь в Рязанской областной клинической больнице, их состояние - средней степени тяжести. 103 человека получили лечение амбулаторно", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщали в МЧС РФ, общее число пострадавших в результате ЧП достигло 157, 24 из них погибли.