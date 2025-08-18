Адвокат анестезиолога-реаниматолога Элины Сушкевич будет просить суд направить дело на новое рассмотрение

КАЛИНИНГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Адвокат калининградского анестезиолога-реаниматолога Элины Сушкевич Камиль Бабасов сообщил ТАСС о подаче апелляции в суд.

11 августа Мособлсуд приговорил врачей из Калининграда Элину Сушкевич и Елену Белую к 9 и 9,5 года колонии соответственно по делу об убийстве новорожденного ребенка. Ранее в ходе прений сторон о таком же наказании просил прокурор. Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу, сочтя вину Белой и Сушкевич доказанной.

"Да, все верно <...>. Апелляция поступит в Первый апелляционный суд общей юрисдикции <...>. Будем просить суд отменить приговор, направить на новое рассмотрение", - ответил собеседник агентства на вопрос ТАСС о том, подана ли апелляция на приговор суда.

В сентябре 2022 года ранее исполнявшую обязанности главного врача родильного дома № 4 Калининградской области Белую и анестезиолога-реаниматолога Сушкевич осудили на 9,5 года и 9 лет колонии соответственно. Мособлсуд действия Белой квалифицировал как организацию убийства малолетнего, действия Сушкевич - как исполнение убийства.