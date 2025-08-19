В Кемеровской области пропавшего в тайге подростка нашли живым

Его осматривают медики

КЕМЕРОВО, 19 августа. /ТАСС/. Подросток, который вместе с отцом и старшим братом 17 августа отправился в тайгу в Таштагольском районе Кемеровской области, найден живым. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Кемеровской области.

"В ходе организованных следователями СК России совместно с оперативными подразделениями МВД, сотрудниками МЧС и волонтерами поисковых мероприятий местонахождение мальчика установлено. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. По предварительным данным, в период отсутствия ребенка преступления в отношении него не совершались. В настоящее время мальчика осматривают медики, выполняются проверочные мероприятия, направленные на выяснение причин и обстоятельств отсутствия несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.

Подросток отправился в лес 17 августа за шишками и пропал. Брат и отец мальчика вернулись домой с наступлением темного времени суток и на следующий день обратились в правоохранительные органы.