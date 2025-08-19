Площадь возгорания составила свыше 1 тыс. га

ЯКУТСК, 19 августа. /ТАСС/. Лесные пожары действуют на территории Якутии на площади свыше 1 тыс. га, сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.

"На начало суток действуют семь лесных пожаров на площади 1 087 га на территории Вилюйского, Кобяйского, Ленского, Мирнинского, Олекминского районов. На тушение пожаров привлечены 432 человека с применением 4 единиц техники. Оперативность тушения - 62%", - говорится в сообщении.

Ликвидированы два лесных пожара на площади, пройденной огнем, 2,6 га на территории Мирнинского и Олекминского районов.

С начала пожароопасного сезона в Якутии ликвидированы 315 лесных пожаров на площади 156 964 га. С начала сезона установлены 73 виновника природных пожаров, составлен 151 протокол за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). С 1 мая в республике официально объявлен пожароопасный сезон. В Якутии установлен особый противопожарный режим.