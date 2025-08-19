Это вылет двух рейсов в Москву и прилет еще одного из столицы

ВОЛГОГРАД, 19 августа. /ТАСС/. Вылет двух рейсов в Москву и прилет еще одного из столицы отменен в международном аэропорту Волгограда, следует из онлайн-табло воздушной гавани.

Ранее Росавиация сообщала о введении ограничений для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Волгограда, они действовали с 01:10 мск до 03:52 мск 19 августа.

Согласно онлайн-табло, отменены три рейса - два на вылет в столицу и еще один - на прилет из Москвы.

Ранее со ссылкой на Минобороны РФ сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 23 украинских БПЛА над Волгоградской и Ростовской областями и Республикой Крым. В результате падения обломков БПЛА в Волгоградской области возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы №16, проинформировал губернатор региона Андрей Бочаров. По предварительным данным, пострадавших нет. Пациентам медучреждения продолжается оказание плановой помощи в других отделениях.