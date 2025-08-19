Сторонник запрещенной в РФ террористической организации оправдывал в соцсетях теракт в "Крокусе", сообщили в ФСБ

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Удмуртии сторонника запрещенной в РФ террористической организации, готовившего поджог поезда и оправдывавшего теракт в "Крокус сити холле". Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности на территории Удмуртской Республики предотвращен террористический акт, планировавшийся сторонником запрещенной в РФ террористической организации", - сообщили в ЦОС.

"В результате проведенных мероприятий в городе Глазове задержан выходец одной из стран Центрально-Азиатского региона, осуществлявший подготовку поджога железнодорожного состава, а также оправдывавший в соцсетях и мессенджере Telegram теракт в концертном зале "Крокус сити холл", - отметили в ФСБ.

У задержанного изъяты компоненты для приготовления самодельных зажигательных устройств, мобильный телефон с инструкциями, схема расположения объектов в районе планируемого теракта, а также переписка в Telegram с членами международных террористических организаций. Следственным отделом УФСБ по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет) УК РФ. Подозреваемый заключен под стражу.

"ФСБ России вновь обращает внимание граждан на то, что злоумышленниками не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью дестабилизации ситуации в нашей стране", - добавили в ЦОС.