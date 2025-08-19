Сотрудники ФСБ предотвратили поджог поезда в Удмуртии сторонником запрещенной в РФ террористической организации, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

ТАСС собрал основное о предотвращенной попытке теракта.

Обстоятельства задержания

В городе Глазове задержан выходец одной из стран Центрально-Азиатского региона.

Задержанный осуществлял подготовку поджога железнодорожного состава.

Также мужчина оправдывал в соцсетях и мессенджере Telegram теракт в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили в ФСБ.

У подозреваемого изъяты компоненты для приготовления самодельных зажигательных устройств, мобильный телефон с инструкциями, схема расположения объектов в районе планируемого теракта.

В Telegram у задержанного обнаружена переписка с членами международных террористических организаций.

Уголовное дело