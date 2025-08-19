Сотрудники ФСБ предотвратили поджог поезда в Удмуртии сторонником запрещенной в РФ террористической организации, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
ТАСС собрал основное о предотвращенной попытке теракта.
Обстоятельства задержания
- В городе Глазове задержан выходец одной из стран Центрально-Азиатского региона.
- Задержанный осуществлял подготовку поджога железнодорожного состава.
- Также мужчина оправдывал в соцсетях и мессенджере Telegram теракт в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили в ФСБ.
- У подозреваемого изъяты компоненты для приготовления самодельных зажигательных устройств, мобильный телефон с инструкциями, схема расположения объектов в районе планируемого теракта.
- В Telegram у задержанного обнаружена переписка с членами международных террористических организаций.
Уголовное дело
- Следственный отдел УФСБ по Удмуртской Республике возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети интернет) УК РФ.
- Подозреваемый заключен под стражу.