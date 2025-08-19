Также мужчина оправдывал теракт в "Крокус сити холле"

ТАСС, 19 августа. ФСБ показала видео задержания сторонника запрещенной в РФ террористической организации, готовившего поджог поезда в Удмуртии.

Уроженца Центрально-Азиатского региона задержали в Глазове.

Также мужчина оправдывал теракт в "Крокус сити холле". У него изъяли компоненты для приготовления самодельных зажигательных устройств, мобильный телефон, переписку в Telegram с членами международных террористических организаций, схему расположения объектов в районе планируемого теракта. Подозреваемого заключили под стражу.