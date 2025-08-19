По словам задержанного, с представителем СБУ он познакомился в подконтрольном Киеву Краматорске

ЛУГАНСК, 19 августа. /ТАСС/. Задержанный в Луганской Народной Республике житель Антрацита по заданию представителя Службы безопасности Украины (СБУ) готовил подрыв офицера Вооруженных сил РФ. Об этом мужчина заявил на оперативном видео УФСБ России по региону, имеющемся в распоряжении ТАСС.

По его словам, с представителем СБУ он познакомился в подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР. Спустя время сотрудник СБУ "предложил совместный бизнес, на что был готов инвестировать $3 тыс.". Первым заданием для жителя Антрацита была съемка военных РФ в лесополосе у Дебальцева в ДНР и колонн с техникой российских сил. Данные сотруднику украинской спецслужбы мужчина передавал через интернет-мессенджер.

"Мне предложено было осуществить активное мероприятие. Оно заключалось в том, что я должен был выбрать высокопоставленного военнослужащего российской армии или кого-то из коллаборантов и подорвать. Конкретно не акцентировали, но я понимал, что это надо сделать к годовщине начала СВО", - сказал задержанный житель Антрацита на видео УФСБ России по региону.

После полученного задания о подрыве силовиков РФ сотрудник СБУ поручил съездить в Стаханов в ЛНР и "забрать черный пакет", в котором мужчина обнаружил компоненты для создания взрывчатки, после чего сотрудник украинской спецслужбы прислал схему для сбора самодельного взрывного устройства. "Долго не получалось. Когда у нас с Максимом (сотрудником СБУ - прим. ТАСС) разговоры на повышенных тонах начали происходить, я в конце концов собрал это устройство, но перед тем, как его подсоединить к детонатору и доложить, что оно готово, я решил подключить контрольную лампочку. Когда я ее подключил и потом присоединил к блоку питания, лампочка вдруг загорелась. И я понял, что, если бы я вдруг поставил детонатор и подключил аккумулятор, меня бы не стало. Отвез [взрывное устройство], у дальних родственников его оставил, и оно лежало до тех пор, пока меня не задержали", - сказал задержанный.

Мужчина заверил, что не совершил "ничего такого, в чем бы раскаивался", ни о чем не сожалеет.

Ранее в УФСБ России по ЛНР сообщили ТАСС, что против задержанного жителя Антрацита возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене, незаконном приобретении, хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также незаконном изготовлении взрывных устройств. Ведется следствие.