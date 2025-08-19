Последняя обвиняемая по делу о смерти Мэтью Перри согласилась признать вину

По данным Минюста США, Жасвин Сангха передала личному помощнику актера Кеннету Ивамасе 51 ампулу кетамина

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Последняя обвиняемая по делу о смерти американского актера Мэтью Перри согласилась признать вину в поставках кетамина, из-за передозировки которым в октябре 2023 года актер умер. Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции США.

Согласно данным ведомства, 42-летняя Жасвин Сангха по прозвищу Королева кетамина, "согласилась признать вину по пяти обвинениям на федеральном уровне", включая содержание помещения для хранения наркотиков, три эпизода распространения кетамина и один эпизод продажи наркотика, в результате которого умер человек.

По информации Минюста, Сангха совместно с другим обвиняемым по делу передала личному помощнику актера Кеннету Ивамасе 51 ампулу кетамина. Уточняется, что Ивамаса неоднократно делал Перри инъекции наркотика.

Как отмечается в заявлении, женщине грозит до 20 лет заключения за хранение наркотиков, до 10 лет - по каждому из трех эпизодов распространения кетамина, а также до 15 лет тюремного срока за инцидент, повлекший смерть человека - то есть суммарно до 45 лет. Кроме того, приговор обвиняемой отягощается тем, что при обыске в ее доме в Норт-Голливуде были обнаружены метамфетамин, экстази, поддельный "Ксанакс", кокаин, а также 79 ампул кетамина и оборудование для фасовки наркотиков.

Сангха, также имеющая гражданство Великобритании, находится под стражей с августа прошлого года. Ожидается, что она официально признает вину в ближайшие несколько недель.

Тело Перри, умершего в возрасте 54 лет, нашли 28 октября 2023 года в его доме в штате Калифорния. Больше всего он запомнился зрителям по роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья" (Friends, 1994-2004). Согласно результатам токсикологической экспертизы, Перри проходил терапию кетамином для лечения психических расстройств более чем за неделю до своей гибели. Однако обнаруженное в его организме вещество было получено не в результате лечения. Полиция начала расследование, задержанными по делу проходили личный помощник актера Кеннет Ивамаса, врачи Сальвадор Пласенсия и Марк Чавес, а также несколько наркодилеров, поставлявших сообщникам кетамин. Все они обвинялись в незаконном сговоре с целью поставки наркотического препарата и признали свою вину.