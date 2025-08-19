Ему предъявили обвинение в финансировании экстремистской деятельности

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении блогера Никиты Ефремова возбуждено за спонсирование признанного в России экстремистским и запрещенного Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Уголовное дело в отношении Ефремова возбуждено за финансирование экстремистской и запрещенной организации в РФ - ФБК", - сказал собеседник агентства.

Ранее в СК сообщили, что Ефремову предъявлено обвинение в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). По версии следствия, он, находясь на территории Москвы и Московской области, с сентября 2021 по февраль 2022 года, являясь противником действующих органов власти РФ, перевел деньги на нужды и обеспечение организации, запрещенной на территории страны в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Судом в отношении Ефремова избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.