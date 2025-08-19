В Рязанской области вынесли 40 постановлений о выплатах семьям погибших в ЧП

Родственники погибших получат 1 млн 567,5 тыс. рублей, пострадавшим выплатят от 313,5 тыс. до 627 тыс. рублей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Власти вынесли уже 40 постановлений о выплатах семьях погибших и пострадавшим в результате ЧП на предприятии в Шиловском районе Рязанской области. Первые выплаты начнутся в ближайшее время, сообщили в оперштабе региона.

По данным МЧС РФ, в результате ЧП 25 человек погибли, 158 пострадали. По решению губернатора региона Павла Малкова семьи погибших получат 1 млн 567,5 тыс. рублей, пострадавшие - от 313,5 тыс. до 627 тыс. рублей.

"Выплаты семьям погибших и пострадавших начнутся в самое ближайшее время. Вынесено 40 первых постановлений, нормативная база подготовлена. <...> Работа продолжается", - говорится в сообщении оперштаба.

Также сообщается, что в штабе по оказанию помощи в поселке Лесной организована работа регионального управления соцзащиты населения и социальных служб с пострадавшими, принимаются заявления на оказание материальной помощи. Работники центра социальных выплат ведут работу по начислению и выплате материальной помощи пострадавшим гражданам. Сотрудники администрации Шиловского района продолжают обследование поврежденных в результате ЧП помещений, оценивается ущерб и составляются акты. "На 15:00 мск 19 августа принято 31 заявление, первым 23 гражданам, чье имущество пострадало, направлены выплаты на первоочередные нужды", - говорится в сообщении.