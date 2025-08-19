В труднодоступной и сложно пересеченной местности пожарные используют ранцевые огнетушители и хлопушки

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Спасатели сбросили 87 тонн воды для ликвидации пожара в селе Трехпрудное в Крыму, где горит сухостой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Двумя бортами Ми-8 МЧС России совершено 29 сбросов общим объемом 87 тонн воды для ликвидации лесного пожара между Краснолесьем и Клиновкой. Сотрудникам МЧС России удалось спасти населенный пункт Партизанское и не допустить распространения на жилой фонд. В труднодоступной и сложно пересеченной местности огнеборцы используют ранцевые огнетушители и хлопушки. Всего для ликвидации пожара привлечены 110 человек и 38 единиц техники", - говорится в сообщении ведомства.

По информации МЧС, пожар произошел на открытой территории в селе Трехпрудное. Загорелась сухая растительность. Тушение осложняется труднодоступной местностью, жаркой, сухой и ветреной погодой.