Удары беспилотников не помешали работе станции, сообщила директор по коммуникациям Евгения Яшина

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Отключение электроэнергии в Запорожской области в результате ударов украинских БПЛА не повлияло на работу Запорожской АЭС, станция работает в прежнем режиме. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"Отключение [электроэнергии] не сказалось на работе станции. Станция работает в прежнем режиме. Безопасность эксплуатации обеспечена в полном объеме", - сказала она.

Вооруженные силы Украины беспилотниками ударили по высоковольтному оборудованию, что стало причиной отключения света в Запорожской области, сообщил ранее губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, субъект полностью обесточен. Энергетики приступили к восстановлению электроэнергии, однако ремонтные работы усложняет опасность повторных ударов украинских войск и темное время суток. Специалисты работают в усиленном режиме.