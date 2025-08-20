В Якутии действуют семь лесных пожаров на площади свыше 1,1 тыс. га

За сутки потушили два возгорания площадью 73,5 га

ЯКУТСК, 20 августа. /ТАСС/. На территории Якутии действуют семь лесных пожаров на площади свыше 1,1 тыс. га, ликвидированы два возгорания на площади, пройденной огнем, 73,5 га.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.

"На начало суток действуют семь лесных пожаров на площади 1 192,5 га на территории Вилюйского, Кобяйского, Ленского, Мирнинского, Олекминского районов. Из них локализованы три пожара на площади 681 га. На тушение пожаров привлечены 482 человека с применением четырех единиц техники. Оперативность тушения - 62%", - говорится в сообщении.

Ликвидированы два лесных пожара на площади, пройденной огнем, 73,5 га на территории Сунтарского и Олекминского районов.

С начала пожароопасного сезона в Якутии ликвидированы 317 лесных пожаров на площади 157 037,5 га. С начала сезона установлены 73 виновника природных пожаров, составлен 151 протокол за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). С 1 мая в республике официально объявлен пожароопасный сезон. В Якутии установлен особый противопожарный режим.