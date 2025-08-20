В регионе создали 11 пунктов временного размещения

ОМСК, 20 августа. /ТАСС/. Число подтопленных земельных участков в Таврическом районе Омской области, где введен режим ЧС, увеличилось за сутки со 135 до 195. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"В результате прохождения осадков в виде дождя произошло подтопление низменных участков местности, жилых домов и приусадебных участков в Таврическом муниципальном районе, рабочем поселке Таврическое: 65 частных жилых дома и 195 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось о 63 подтопленных домах и 135 участках. В муниципалитете введен режим ЧС, создано 11 пунктов временного размещения, которыми пока никто не воспользовался. Как рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко, пострадавшие жители получат единовременную выплату в размере 15 тыс. рублей.