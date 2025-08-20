Еще два человека пострадали

НАЛЬЧИК, 20 августа. /ТАСС/. В ДТП с грузовиком и легковым автомобилем в Лескенском районе Кабардино-Балкарии два человека погибли, еще двое получили травмы. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"По предварительным данным, в Лескенском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового и грузового автомобилей. В результате водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте, водитель и пассажир грузового автомобиля доставлены в медицинское учреждение с травмами", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что прокуратура контролирует установление обстоятельств аварии. Причины ДТП устанавливаются.