Допуск на предприятие под Рязанью закрыт до разрешения от специалистов

Глава Шиловского района Сергей Стерликов держит на личном контроле вопрос оплаты вынужденного простоя

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Допуск на территорию предприятия в Шиловском районе Рязанской области, где произошло ЧП, будет закрыт до тех пор, пока не будет получено разрешение от специалистов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Сергей Стерликов по итогам встречи с работниками предприятия.

"На данный момент продолжаются работы с целью подтверждения полной безопасности пребывания на территории предприятий. До тех пор, пока не получим разрешение от специалистов, допуск на территорию будет закрыт. Попросил коллектив проявить понимание и терпение", - написал он.

Стерликов также сообщил, что держит на личном контроле вопрос оплаты вынужденного простоя. "Работников волнует безопасность, решение вопросов оплаты вынужденного простоя. Пояснил, что все вопросы по оплате труда находятся на моем личном контроле и будут решаться в соответствии с законом", - отметил он.