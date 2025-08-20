Лечение в стационаре проходят 30 человек

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. В Шиловском районе Рязанской области число жертв в ЧП на предприятии возросло до 26.

Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Сообщается, что 30 человек проходят лечение в стационаре (15 из них в Рязани, а остальные 15 - в медучреждениях Москвы). Еще 109 получают помощь амбулаторно. Продолжается работа по опознанию, проводятся необходимые экспертизы.

В поселке Лесной сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Последствия происшествия продолжают устранять, добавили в оперштабе.