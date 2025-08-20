Пламя распространилось на 15 га

СТАВРОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Спасатели потушили возгорание сухой растительности на горе Верблюд в Ставропольском крае. За несколько часов пламя распространилось на 15 га, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"К 19:00 мск горение сухой растительности на западной окраине горы Верблюд ликвидировано на площади 15 га", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что днем в среду на западной окраине горы Верблюд загорелась сухая растительность в трех километрах по фронту. В результате происшествия никто не пострадал.