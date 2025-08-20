МИД РФ выразил соболезнования в связи с крупным ДТП в Афганистане

По имеющейся информации, в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовым автомобилем погибли 76 человек

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Россия выражает соболезнования родственникам погибших в масштабном ДТП с автобусом в афганской провинции Герат. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В России с прискорбием восприняли новость о трагической дорожной аварии, случившейся вечером 19 августа в провинции Герат на западе Афганистана. По имеющейся информации, в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовым автомобилем погибли 76 человек, включая детей", - указали в дипведомстве.

"В Москве выражают искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - добавили в министерстве.