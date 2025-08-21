Никто не пострадал

КУРСК, 21 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Учительский Рыльского района Курской области, повреждено остекление четырех многоквартирных домов (МКД), школы и детского сада. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"Вчера поздно вечером под обстрел попал поселок Учительский Рыльского района. В результате удара повреждено остекление в 4 МКД, Ивановской СОШ, детском саду "Забава", - написал он.

По словам врио главы региона, пострадавших нет. В настоящее время специалисты проводят подомовой обход: все повреждения будут зафиксированы, обязательно поможем с восстановлением. Информация о последствиях удара уточняется.