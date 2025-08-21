Для этого потребуется минимум пять дней, указал Наиль Муратов

БИШКЕК, 21 августа. /ТАСС/. Спуск российской альпинистки Натальи Наговициной с пика Победы на Тянь-Шане с высоты более 7 тыс. метров в Киргизии займет не менее пяти дней. Такое мнение высказал ТАСС известный киргизский альпинист Наиль Муратов.

"В случае с Натальей, если она, дай бог, жива, спуск займет дней пять в зависимости от погодных условий. Там вверху есть гребень, который надо перевалить, это ряд небольших скальных массивов. Их технически сложно преодолеть на большой высоте даже физически здоровым альпинистам. Наталью надо будет очень аккуратно переносить", - сказал он. Муратов уточнил, что вертолет сможет забрать травмированную альпинистку только с высоты примерно 4 700 метров.

Если же россиянка погибла, спуск ее тела произойдет быстрее, добавил он. Ранее источник в киргизском МЧС рассказал ТАСС, что спасатели рассчитывают добраться до Наговициной в течение четырех-пяти дней. Наговицина сломала ногу при спуске с пика Победы, высота которого составляет 7 439 метров. С 12 августа она находится на небольшой площадке, расположенной на высоте 7 200 метров над уровнем моря. Сразу после ЧП альпинист из Италии доставил для нее воду, спальный мешок и палатку, но через некоторое время итальянец скончался от отека мозга. Сейчас его тело находится на высоте 6 900 метров, спасатели планируют забрать его одновременно с Наговициной. Два других участника группы, граждане России и Германии, были благополучно эвакуированы в административный центр Иссык-Кульской области город Каракол.

С начала августа в Киргизии зарегистрировано сразу несколько ЧП с участием альпинистов, в том числе российских. 16 августа на пике Хан-Тенгри (7 010 метров) от отравления угарным газом скончался россиянин Алексей Ермаков. 19 августа на вертолетах Минобороны из базовых лагерей Южный Иныльчек и Поляна за шесть рейсов были вывезены 30 альпинистов из РФ, Казахстана, Киргизии, Китая и Великобритании, оказавшихся в сложных погодных условиях. 21 августа из ущелья Ала-Арча (Чуйская область) на вертолете МЧС были эвакуированы два заблудившихся российских альпиниста.

Как сообщили ТАСС в Федерации альпинизма Киргизии, сезон покорения вершин в республике ежегодно завершается, как правило, 20 августа. После этой даты в горах резко ухудшаются погодные условия.