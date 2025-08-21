В стационаре находятся 33 человека, 120 проходят амбулаторное лечение

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Число пострадавших в результате ЧП на предприятии в Шиловском районе Рязанской области выросло до 153. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Ранее сообщалось, что погибли 26 человек, 139 пострадали.

Уточняется, что 33 человека находятся на стационарном лечении (16 - в медицинских центрах Москвы, 17 - в лечебных учреждениях Рязани), "120 проходят амбулаторное лечение".

Работа по опознанию и проведению экспертиз продолжается, сообщили в оперштабе. Также проводится сбор средств в Фонде социального развития Рязанской области. Деньги будут направлены на помощь семьям погибших и пострадавшим. Режим ЧС в границах п. Лесной продолжает действовать. Работы по ликвидации последствий ЧП продолжаются, в том числе на территории предприятия.