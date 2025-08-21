Еще четыре человека пострадали

ГЕНИЧЕСК, 21 августа. /ТАСС/. Два мирных жителя погибли, еще четверо получили ранения в Херсонской области за сутки в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"За последние 24 часа из-за агрессии киевского режима погибли два человека, еще четверо пострадали. В селе Новая Збурьевка Голопристанского округа, по уточненным данным, погибли мужчина и женщина - 27-летняя медсестра сельской амбулатории. Еще двое мужчин получили ранения и были доставлены в Скадовскую ЦРБ. <...> Также в селе загорелось здание Дома культуры, а отдельные дома получили повреждения", - написал он в своем Telegram-канале.

В Новой Каховке пострадал мужчина 1957 года рождения, также ранения получил житель Алешек 1944 года рождения.

"В Голой Пристани и окрестных населенных пунктах без электроснабжения остались 6,5 тыс. человек и 5 социально значимых объектов (подключены к резервным источникам). Проводятся ремонтно-восстановительные работы. В Малых Копанях уничтожены хозяйственная постройка и автомобиль, в Раденске повреждено здание торгового назначения, в Брилевке разрушения получил жилой дом", - добавил Сальдо.