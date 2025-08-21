В Сочи задержали водителя по делу о гибели двух отдыхающих во время джиппинга

Он обвиняется в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей

СОЧИ, 21 августа. /ТАСС/. Следователи задержали по подозрению в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности, водителя джипа, который перевернулся в Лазаревском районе Сочи, где погибли двое отдыхающих, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"В рамках расследования уголовного дела по подозрению 35-летнего мужчины в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 3 ст. 238 УК РФ), в результате которой двое человек погибли и еще шесть получили различные травмы, следователем СК задержан подозреваемый , - говорится в официальном заявлении ведомства.

Уточняется, что ранее в связи с тем, что фигурант дела также пострадал при инциденте, после ЧП он был госпитализирован и находился под охраной в больнице.

Согласно данным следствия, 17 августа в районе села Солохаул мужчина перевозил группу туристов на автомобиле УАЗ. Предварительно, он превысил скорость и наехал на дорожное ограничение. В результате происшествия погибли 2 человека, в том числе подросток, еще шесть пассажиров внедорожника пострадали.