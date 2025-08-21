Александра Оглоблина обвиняют в получении взятки в 12 млн рублей

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Прокурор попросил приговорить к 12 годам 6 месяцам лишения свободы бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ Александра Оглоблина за получение взятки в 12 млн рублей от завода "Телта", который поставлял в войска устройства связи. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В ходе прений сторон прокурор с учетом предыдущего приговора потребовал приговорить Оглоблина к 12 годам 6 месяцам колонии строгого режима, со штрафом в размере 60 млн рублей", - сообщили агентству.

Оглоблин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Процесс по его делу начался в 235-м гарнизонном военном суде в закрытом режиме.

Следствие установило, что в 2016-2021 гг. в ходе выполнения государственного оборонного заказа Минобороны России были заключены государственные контракты с компанией "Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на общую сумму более 1,2 млрд рублей, контроль за исполнением которых возлагался на Оглоблина. По версии обвинения, в этот период Оглоблин получил взятку в размере 12 млн рублей от представителей завода "Телта" за общее покровительство.

Это уже второе уголовное дело в отношении Оглоблина. В феврале 2022 года Московский гарнизонный военный суд приговорил его к 4,5 года колонии за хищение 1,6 млрд рублей путем мошенничества.