Заседание по делу об экстрадиции Касаткина в США состоится 27 августа

Баскетболиста задержали во Франции в начале июня

ПАРИЖ, 21 августа. /ТАСС/. Судебное заседание по делу об экстрадиции в США российского баскетболиста Даниила Касаткина, задержанного во Франции в начале июня, назначено на 27 августа. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в прокуратуре Парижа.

"Заседание по этому делу состоится 27 августа", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что заседание пройдет в следственной палате Апелляционного суда Парижа в 14:00 по местному времени (15:00 мск).

Других подробностей в прокуратуре не привели.

Касаткина задержали в аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль 21 июня по запросу Вашингтона, который подозревает его в участии в деятельности хакерской сети, использующей программы-вымогатели против американских компаний и федеральных учреждений.

Следственная палата, рассмотрев 9 июля ходатайство об освобождении, поданное адвокатом Касаткина, приняла решение о содержании спортсмена под стражей после продолжительного обсуждения, несмотря на значительные гарантии, предоставленные адвокатом, такие как обеспечение проживания во Франции и освобождение под залог.