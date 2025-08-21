К его тушению привлекались 109 человек и 30 единиц техники

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Пожарные подразделения ликвидировали крупный пожар в Севастополе, сообщила пресс-служба МЧС региона.

Ранее со ссылкой на губернатора Севастополя Михаила Развожаева сообщалось, что огонь распространился на территорию около Камышового шоссе, объездной дороги на юге города, он уничтожил ресторан и охватил зеленую зону рядом с ним. Пожарным удалось не допустить распространения огня на автозаправочную станцию и на частные жилые дома.

"В 21:41 пожар ликвидирован полностью", - говорится в сообщении.

Всего к тушению привлекались 109 человек и 30 единиц техники, в том числе от МЧС России 63 специалиста и 17 единиц техники. Для ликвидации возгорания задействовался пожарно-спасательный гарнизон Севастополя: силы МЧС, Спасательной службы, Лесхоза, Черноморского флота, добровольные пожарные, в помощь были направлены подразделения чрезвычайного ведомства по Республике Крым, а также авиация МЧС РФ. Вертолет Ми-8 совершил 7 сбросов воды объемом по 3 тонны каждый.

Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.