БЕЛГОРОД, 21 августа. /ТАСС/. Еще один мирный житель ранен при ударе беспилотника в селе Бочковка Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе в селе Бочковка в результате детонации дрона во дворе частного дома мужчина получил осколочное ранение плеча", - написал он.

По информации Гладкова, пострадавшему оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

Ранее Гладков сообщал, что в Новом Осколе в результате атак беспилотников ранены три человека - мужчина и двое женщин. У мужчины осколочные ранения и минно-взрывная травма, у женщин также минно-взрывные травмы и баротравмы, пострадавшие самостоятельно обратились к медикам. Еще одна женщина ранена в результате атаки БПЛА на многоквартирный дом в Грайвороне, врачи оказали пострадавшей всю необходимую помощь.