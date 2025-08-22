В Колумбии число погибших при крушении сбитого вертолета достигло 12

Вертолет был сбит в муниципалитете Амальфи в департаменте Антиокия

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 августа. /ТАСС/. В результате крушения вертолета, который был сбит членами вооруженной группировки "Центральное командование" на севере Колумбии, погибли 12 полицейских. Об этом сообщил глава полиции Карлос Триана.

"Сегодня траурный день для полиции и Колумбии. Терроризм унес жизни 12 храбрых полицейских и покалечил четверых", - написал Триана в X. Ранее сообщалось о восьми погибших и восьми пострадавших.

Вертолет был сбит в муниципалитете Амальфи в департаменте Антиокия 21 августа. Как сообщил губернатор региона Андрес Хулиан, боевики использовали дроны.

В этот же день в колумбийском городе Кали произошел теракт у авиабазы. Согласно последним данным, число погибших в результате взрыва грузовика достигло 6 человек, 65 человек пострадали. Как заявил президент страны Густаво Петро, в организации теракта также подозревается "Центральное командование".

Группировка была создана бывшими повстанцами из "Революционных вооруженных сил Колумбии", расформированных после подписания мирного соглашения 2016 года.