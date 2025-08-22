Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 54 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
Силами Министерства обороны России была отражена массированная атака БПЛА на Волгоградскую область, сообщил губернатор Андрей Бочаров. В местах падения обломков начались локальные возгорания.
ТАСС собрал основное об атаке БПЛА на российские регионы.
Атака на регионы России
- В течение ночи с 23:00 мск 21 августа до 07:00 мск 22 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны.
- 19 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Брянской области, 11 - над Волгоградской областью, 8 - над Ростовской областью, 7 - над Воронежской областью, по 3 БПЛА над территориями Белгородской и Орловской областей, 2 БПЛА - над Курской областью и 1 БПЛА - над территорией Республики Крым.
Последствия атак
- Силы Минобороны России отразили массированную атаку украинских БПЛА на Волгоградскую область, сообщил Бочаров.
- В связи с падением обломков беспилотных летательных аппаратов на юге города - в районе улиц Удмуртской и Джека Лондона - возникли локальные возгорания сухой растительности, уточнил Бочаров.
- Также силы ПВО отразили атаку беспилотников в Миллеровском, Тарасовском и Каменском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
- В нескольких местах падения обломков в Ростовской области также загорелась трава, возгорания были оперативно потушены.
- По предварительным данным, в Волгоградской и Ростовской областях пострадавших нет.
- Ограничения на работу аэропортов вводились в Волгограде, Саратове, Самаре, Калуге. В настоящий момент они сняты.