Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 54 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Силами Министерства обороны России была отражена массированная атака БПЛА на Волгоградскую область, сообщил губернатор Андрей Бочаров. В местах падения обломков начались локальные возгорания.

ТАСС собрал основное об атаке БПЛА на российские регионы.

Атака на регионы России

В течение ночи с 23:00 мск 21 августа до 07:00 мск 22 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны.

19 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Брянской области, 11 - над Волгоградской областью, 8 - над Ростовской областью, 7 - над Воронежской областью, по 3 БПЛА над территориями Белгородской и Орловской областей, 2 БПЛА - над Курской областью и 1 БПЛА - над территорией Республики Крым.

Последствия атак