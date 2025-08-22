По информации службы, по заданию Киева задержанные также готовили теракты против руководителя одного из муниципальных образований республики и участвующего в СВО командира добровольческого батальона

ТАСС, 22 августа. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал кадры задержания в ДНР двух агентов военной разведки Украины, причастных к покушениям на чиновников.

Как сообщалось ранее, граждане РФ 1987 и 1997 годов рождения причастны к подрывам в 2024 году автомобилей сотрудника правительства Херсонской области и бывшего высокопоставленного сотрудника УФСИН России по ДНР. По информации службы, задержанные также готовили теракты против руководителя одного из муниципальных образований республики и участвующего в СВО командира добровольческого батальона.

На видео один из задержанных дал признательные показания. Согласно кадрам, второго агента задержали, когда он пришел забрать из схрона автомат, патроны, гранаты.

Следственный отдел УФСБ по ДНР завел уголовное дело по ст. 275 (государственная измена), ч. 2, ч. 3 ст. 205 (террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.