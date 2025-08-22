Он пытался помешать эвакуации населения

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Следователи СК установили еще одного украинского боевика, вторгшегося на территорию Курской области и мешающего эвакуации местного населения. Как сообщили в пресс-службе СК РФ, он задержан и передан следователям.

"Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении младшего сержанта 103-й бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины Сергея Пронина. Он подозревается в совершении террористического акта в Курской области. <…> В ходе боевых действий Пронин задержан военнослужащими ВС РФ и передан следствию", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в мае Пронин совместно с военнослужащими Украины на бронетранспортере "Казак" незаконно пересек границу России. Находясь вблизи села Алексеевка Глушковского района Курской области, Пронин стрелял по объектам гражданской инфраструктуры, препятствуя эвакуации мирного населения. В результате преступления нанесен существенный вред общественной безопасности села Алексеевка, а также причинен значительный имущественный ущерб местным жителям.

"Военными следователями проводится комплекс мероприятий по установлению мирных жителей, пострадавших от преступных действий Пронина, и фиксации повреждений объектов гражданской инфраструктуры с целью оценки причиненного ущерба", - заключили в СК.